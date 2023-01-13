Снижение температуры в домах экибастузцев объяснили тепловики

В "Экибастузтеплоэнерго" рассказали о теплоснабжении города на утро 13 января, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал исполняющий обязанности генерального директора ТОО "Экибастузтеплоэнерго" Дмитрий Захаров, за прошедшие сутки из-за сбоев работы основного оборудования станции произошло снижение параметров теплоносителя. На утро температура подачи составила 66 градусов.

В 9:45 закончены ремонтные работы на котлоагрегате станционный № 14 и начата растовка теплоагрегата.

"Температура наружного воздуха – минус 15 градусов. Температура теплосети – 70 градусов подача, 45 градусов – обратка. Давление теплосети – 9,4, подача 2,0 – обратка. В работе находится шесть котлоагрегатов, станционные № 9, 11, 12, 13, 14, 15. Ведется подъем параметров. Ожидаемая температура на подаче – 70 градусов в связи со сниженными параметрами". Исполняющий обязанности генерального директора ТОО "Экибастузтеплоэнерго" Дмитрий Захаров

Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября. В качестве причины в Минэнерго назвали высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.





