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Законодательство РК

В Павлодаре сотрудник МВД стрелял в посетителя заведения

полиция Фото: пресс-служба МВД РК
В Павлодаре сотрудник МВД Асхат Нагыманов стрелял из газового пистолета в посетителя заведения. Инцидент произошел 12 января, сообщает Zakon.kz.

В полиции прокомментировали пост в соцсетях, в котором был опубликован протокол произошедшего.

документ

Фото: скриншот

Полицейские рассказали, что в Павлодаре по улице Суроганова между посетителями заведения действительно произошел конфликт.

"Один из мужчин, сотрудник учебного центра МВД РК, применил газовый пистолет", – рассказали в полиции.

Проводится досудебное расследование по статье 293 ч. 3 УК РК "Хулиганство". Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

Среди участников конфликта был сотрудник УП города Экибастуза. Сейчас он находится в отпуске по уходу за ребенком.

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Ирина Лукичева
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