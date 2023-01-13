В Павлодаре сотрудник МВД стрелял в посетителя заведения

В Павлодаре сотрудник МВД Асхат Нагыманов стрелял из газового пистолета в посетителя заведения. Инцидент произошел 12 января, сообщает Zakon.kz.

В полиции прокомментировали пост в соцсетях, в котором был опубликован протокол произошедшего.

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Полицейские рассказали, что в Павлодаре по улице Суроганова между посетителями заведения действительно произошел конфликт.

"Один из мужчин, сотрудник учебного центра МВД РК, применил газовый пистолет", – рассказали в полиции.

Проводится досудебное расследование по статье 293 ч. 3 УК РК "Хулиганство". Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

Среди участников конфликта был сотрудник УП города Экибастуза. Сейчас он находится в отпуске по уходу за ребенком.