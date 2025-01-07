Пьяный посетитель кафе накинулся с ножом на полицейского в Таразе
Фото: polisia.kz
Инцидент произошел ранним утром 3 января 2025 года в одном из кафе Тараза. Полицейский пришел на помощь охраннику заведения, на которого напал посетитель, сообщает Zakon.kz.
21-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения повздорил с охранником заведения и напал на него с ножом. В это время вмешался сотрудник полиции, который вышел в этот день на усиленную службу. Спасая охранника, лейтенант полиции получил ранение руки.
"Несмотря на это раненый сотрудник, применив приемы рукопашного боя, обезвредил злоумышленника и предотвратил тяжкое преступление. Полицейский задержал подозреваемого до прибытия следственно-оперативной группы", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области.
На задержанного мужчину завели уголовное дело по факту хулиганства, проводятся следственные действия.
7 января 2025 года в немецком Римбахе неизвестный мужчина ворвался в банк и взял заложницу. Полицейским удалось освободить женщину и скрутить вооруженного преступника.
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