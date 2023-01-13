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Продлят ли дистанционку школьникам и студентам колледжей в Алматы?

Продлят ли дистанционку школьникам и студентам колледжей в Алматы? Фото: unsplash
Два дня подряд – 12-13 января 2023 года – в Алматы школьники и студенты колледжей учились в дистанционном формате. Всему причиной – наступившие холода. Корреспондент Zakon.kz поинтересовался в городском управлении образования, будут ли продлевать онлайн-обучение.

В ведомстве отметили, что дистанционное обучение школьникам и студентам колледжей продлевать не будут.

"С 16 января обучение будет офлайн".Управление образования Алматы

О том, что в Алматы школьников и студентов колледжей переводят на дистанционное обучение, стало известно 11 января 2023 года. Сообщалось, что в связи с неблагоприятными погодными условиями 12-13 января учащиеся 0, 1-11 (12) классов и студенты I, II курсов колледжей переходят на дистанционное обучение.

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