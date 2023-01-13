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Курс доллара немного снизился на торгах 13 января

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 462,29 тенге, снизившись на 0,22 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 68,57 тенге (+0,18).

Торгов по евро не проводилось. По рублю торги не завершились. Курс евро установлен Нацбанком в 497,92 тенге, рубля – 6,83 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 461,5-465 тенге, евро – по 499-504 тенге, российские рубли – по 6,7-6,9 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 13 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на ICE Futures выросла на 0,06%, до 84,08 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на февраль подорожали на 0,15%, до 78,51 доллара за баррель.

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Лариса Черненко
KASE
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