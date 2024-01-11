Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Курс доллара немного снизился на торгах 11 января

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 453,12 тенге (-0,31), передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня подрос и составил 63,20 тенге (+0,02).

Нацбанк установил курс евро в 496,18 тенге, рубля – 5,07 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 453,3-455,3 тенге, евро – по 497,5-500,5 тенге, российские рубли – по 4,99-5,13 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 11 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,26%, до 77 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на февраль подорожали на 0,21%, до 71,52 долларов за баррель.

Читайте также

арест, нефтяная компания, мнение
Отразится ли арест экс-руководителя китайской CNPC на работе казахстанской компании
деньги, кредиты, долги
Начинаем год правильно, или Как избавиться от кредитной кабалы
курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 11 января
Лариса Черненко
KASE Курс валют
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
В Казахстане сломался пассажирский поезд
В Казахстане в пути сломался пассажирский поезд
32-градусные морозы надвигаются на Казахстан
32-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: