Курс доллара немного снизился на торгах 11 января

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 453,12 тенге (-0,31), передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня подрос и составил 63,20 тенге (+0,02).

Нацбанк установил курс евро в 496,18 тенге, рубля – 5,07 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 453,3-455,3 тенге, евро – по 497,5-500,5 тенге, российские рубли – по 4,99-5,13 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 11 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,26%, до 77 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на февраль подорожали на 0,21%, до 71,52 долларов за баррель.