Прекращены полномочия сенатора Андрея Лукина

13 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий сенатора Андрея Лукина, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды.

"Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Лукина Андрея Ивановича", — сказано в документе.

Андрей Лукин родился 28 июля 1961 года в Целинограде (ныне - Астана). Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт (1978-1983) по специальности "Инженер-строитель"; Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (1988-1993) по специальности "Юрист-правовед".

Трудовую деятельность начал с должности пожарного СВПЧ-855 УВД Целиноградского облисполкома (1982-1983). В разные годы работал директором Департамента жилья Астаны (05.1998-07.2003) и Департамента и правовой работы Аппарата Министерства индустрии и торговли РК (07.2003-09.2003). Также он занимал должности вице-министра индустрии и торговли РК (09.2003-12.04.2005), зампредседателя (13.04.2005-02.2012) и первого зампредседателя (02.2012-11.2014) Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции). Был замакима Астаны (12.2014-2017) и замгенпрокурора РК (08.2017-04.2019).

Депутатом Сената Парламента Казахстана Андрей Лукин был назначен в августе 2019 года указом президента.