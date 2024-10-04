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Законодательство РК

Токаев подписал указ о прекращении полномочий сенатора Калтаевой

Ляззат Калтаева прекращение полномочий, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 09:05 Фото: senate.parlam.kz
4 октября 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия сенатора Ляззат Калтаевой, сообщает Zakon.kz.

Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Акорды.

"Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Калтаевой Ляззат Молдабековны", – говорится в официальном документе.

Ляззат Калтаева родилась 4 февраля 1965 года в Кызылординской области.

Окончила Всесоюзный заочный институт искусств, Казахский педагогический институт имени Абая, учебный центр "Арман" при КИМЭП и Каспийский общественный университет.

Трудовой стаж:

  • секретарь Фрунзенского районного общества инвалидов Алматы (1987-1991 гг.);
  • инженер по маркетингу многоотраслевого малого предприятия "Тумар" Общества инвалидов Алатауского района, (1991-1996 гг.);
  • инженер по маркетингу малого предприятия "Виктория" Алматы (1996-1997 гг.);
  • председатель Общественного объединения "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак", г. Алматы (2001-2022 гг.).

Выборные должности, депутатство:

  • депутат маслихата Алматы (с 2016-2021 гг.);
  • депутат Сената Парламента Республики Казахстан (с 28 января 2022 года).

Также Касым-Жомарт Токаев освободил Марата Кожаева от должности первого заместителя министра внутренних дел Казахстана и назначил его депутатом Сената Парламента.

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