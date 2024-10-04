Токаев подписал указ о прекращении полномочий сенатора Калтаевой
Фото: senate.parlam.kz
4 октября 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия сенатора Ляззат Калтаевой, сообщает Zakon.kz.
Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Акорды.
"Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Калтаевой Ляззат Молдабековны", – говорится в официальном документе.
Ляззат Калтаева родилась 4 февраля 1965 года в Кызылординской области.
Окончила Всесоюзный заочный институт искусств, Казахский педагогический институт имени Абая, учебный центр "Арман" при КИМЭП и Каспийский общественный университет.
Трудовой стаж:
- секретарь Фрунзенского районного общества инвалидов Алматы (1987-1991 гг.);
- инженер по маркетингу многоотраслевого малого предприятия "Тумар" Общества инвалидов Алатауского района, (1991-1996 гг.);
- инженер по маркетингу малого предприятия "Виктория" Алматы (1996-1997 гг.);
- председатель Общественного объединения "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак", г. Алматы (2001-2022 гг.).
Выборные должности, депутатство:
- депутат маслихата Алматы (с 2016-2021 гг.);
- депутат Сената Парламента Республики Казахстан (с 28 января 2022 года).
Также Касым-Жомарт Токаев освободил Марата Кожаева от должности первого заместителя министра внутренних дел Казахстана и назначил его депутатом Сената Парламента.
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