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Законодательство РК

В Мангистауской области изъяли более 30 тысяч бутылок нелегального алкоголя

нелегальный алкоголь Фото: пресс-служба Департамента госдоходов по Мангистауской области
В поселке Шетпе Мангистауского района выявлен факт хранения 31 099 бутылок алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками, сообщает Zakon.kz.

По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по ч. 2 ст. 233 УК РК "Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров".

"Незаконный оборот алкогольной продукции наносит значительный ущерб государству и законопорядочным субъектам бизнеса, осуществляющим оборот алкогольной продукции. Учитывая общественную опасность данных правонарушений, работа в данном направлении продолжается, в связи с чем субъектам предпринимательства стоит задуматься – осуществлять незаконную деятельность дальше или получить лицензию и осуществлять деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан". Департамент государственных доходов по Мангистауской области


нелегальный алкоголь

Фото: пресс-служба Департамента госдоходов по Мангистауской области


Работа по выявлению нелегального оборота алкогольной продукции продолжается.

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Елена Беляева
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