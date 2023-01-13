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В Актюбинской области в сарае нашли повешенного подростка

рация Фото: Zakon.kz
В поселке Бегимбет Шалкарского района Актюбинской области в сарае частного дома нашли тело повешенного подростка, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 13 января около 00:10.

"В сарае, расположенном во дворе дома, было обнаружено в подвешенном состоянии тело 15-летней девушки. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства".Пресс-служба ДП Актюбинской области

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проводится тщательное расследование мотивов происшествия.

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Елена Беляева
Актюбинская область
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