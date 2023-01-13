В Актюбинской области в сарае нашли повешенного подростка
Фото: Zakon.kz
В поселке Бегимбет Шалкарского района Актюбинской области в сарае частного дома нашли тело повешенного подростка, сообщает Zakon.kz.
Трагедия произошла 13 января около 00:10.
"В сарае, расположенном во дворе дома, было обнаружено в подвешенном состоянии тело 15-летней девушки. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства".Пресс-служба ДП Актюбинской области
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Проводится тщательное расследование мотивов происшествия.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ