#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
523.58
605.36
6.45
Происшествия

Подростка нашли мертвым в сарае в Жамбылской области после инцидента с автомобилем

подростка нашли мертвым в сарае в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 23:01 Фото: Zakon.kz
В Жамбылской области полиция расследует смерть 16-летнего подростка. Студента сельского колледжа нашли мертвым в сарае рядом с собственным домом, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, трагедия случилась в селе Сарыкемер, в 20 км от Тараза. 16-летнего студента байзакского колледжа нашли в хозяйственной постройке в петле.

Полиция подробности пока не разглашает. Однако соседи предполагают, что мальчик мог покончить с собой из-за машины. Якобы в тот день он переставлял автомобили во дворе дома и ударил один из них.

Известно, что семья подростка многодетная, но вполне благополучная.

Отмечается, что после череды суицидов и смертельных драк среди несовершеннолетних в регион приезжала республиканская комиссия во главе с омбудсменом Динарой Закиевой. По итогам поездки было выявлено более 200 случаев буллинга и вымогательства среди подростков. При этом Байзакский район оказался в лидерах. В причинах нового ЧП полиция еще разбирается.

"По факту обнаружения тела несовершеннолетнего в Байзакском районе возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иные сведения не подлежат разглашению". И. о. начальника следственного управления ДП Жамбылской области Сейтжан Уйсенбаев

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области мать наказали за найденный у сына нож.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Актюбинской области в сарае нашли повешенного подростка
19:31, 13 января 2023
В Актюбинской области в сарае нашли повешенного подростка
Пропавшую в Костанайской области женщину нашли мертвой
13:45, 03 июля 2023
Пропавшую в Костанайской области женщину нашли мертвой
Искали больше двух месяцев и нашли мертвой в сумке: подробности убийства девушки в Алматы
10:50, 05 февраля 2025
Искали больше двух месяцев и нашли мертвой в сумке: подробности убийства девушки в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: