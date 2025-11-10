Подростка нашли мертвым в сарае в Жамбылской области после инцидента с автомобилем

В Жамбылской области полиция расследует смерть 16-летнего подростка. Студента сельского колледжа нашли мертвым в сарае рядом с собственным домом, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, трагедия случилась в селе Сарыкемер, в 20 км от Тараза. 16-летнего студента байзакского колледжа нашли в хозяйственной постройке в петле.

Полиция подробности пока не разглашает. Однако соседи предполагают, что мальчик мог покончить с собой из-за машины. Якобы в тот день он переставлял автомобили во дворе дома и ударил один из них.

Известно, что семья подростка многодетная, но вполне благополучная.

Отмечается, что после череды суицидов и смертельных драк среди несовершеннолетних в регион приезжала республиканская комиссия во главе с омбудсменом Динарой Закиевой. По итогам поездки было выявлено более 200 случаев буллинга и вымогательства среди подростков. При этом Байзакский район оказался в лидерах. В причинах нового ЧП полиция еще разбирается.

"По факту обнаружения тела несовершеннолетнего в Байзакском районе возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иные сведения не подлежат разглашению". И. о. начальника следственного управления ДП Жамбылской области Сейтжан Уйсенбаев

