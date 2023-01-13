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В Казахстане из-за непогоды закрыта только одна трасса

степь Фото: pixabay
В Казахстане из-за непогоды закрыта только одна автодорога, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба "КазАвтоЖол".

"Все автодороги республиканского значения открыты, за исключением участка от города Аягоза до села Калбатау автодороги республиканского значения Алматы – Усть-Каменогорск", – говорится в сообщении.

Ранее "КазАвтоЖол" сообщал о том, что в 4 областях страны в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограниченная видимость, понижение температуры) введено временное ограничение движения на 7 участках автодорог республиканского значения.

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