В Казахстане из-за непогоды закрыта только одна трасса

В Казахстане из-за непогоды закрыта только одна автодорога, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба "КазАвтоЖол".

"Все автодороги республиканского значения открыты, за исключением участка от города Аягоза до села Калбатау автодороги республиканского значения Алматы – Усть-Каменогорск", – говорится в сообщении.

Ранее "КазАвтоЖол" сообщал о том, что в 4 областях страны в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограниченная видимость, понижение температуры) введено временное ограничение движения на 7 участках автодорог республиканского значения.