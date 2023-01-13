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На трассах в четырех регионах Казахстана ограничено движение

На трассах в четырех регионах Казахстана ограничено движение Фото: ДП Акмолинской области
Национальный оператор автомобильных дорог республиканского значения сообщил о введении 13 января 2023 года временного ограничения движения на казахстанских трассах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказали в QazAvtoJol, по состоянию на 11:15 в четырех областях страны в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограниченная видимость, понижение температуры) введено временное ограничение движения на семи участках автодорог республиканского значения.

На трассах в четырех регионах Казахстана ограничено движение

Фото: Telegram/qazavtojol

Для очистки автодорог задействовано 250 единиц дорожно-эксплуатационной техники и свыше 350 человек. За сутки израсходовано 900 куб. м противогололедного материала.

Также национальный оператор уточнил, что 13 января ограничено движение на автомобильных дорогах республиканского значения Павлодарской области по следующим направлениям:

  • на 205-259 км автодороги Астана – Ерейментау – Шидерты (от границы Акмолинской области до пос. Шидерты);
  • на 0-231 км автодороги Калкаман – Баянаул – Умыткер – Ботакара (от пос. Калкаман до границы Карагандинской области).

Температура воздуха по области от -19 до -24 градусов. Ожидаются осадки в виде снега.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 14-16 января 2023 года. Согласно прогнозу, на большей части страны ожидается погода без осадков, а в некоторых регионах – повышение температуры воздуха.

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