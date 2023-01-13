Названы даты самых опасных геомагнитных бурь в январе

В субботу, 14 января, ожидается магнитная буря с силой удара в три балла. Это не опасный всплеск геомагнитных колебаний, однако метеопатам все равно следует быть начеку, сообщает Zakon.kz.

15 и 16 января будут спокойными. Начиная с 17 января на Землю обрушатся мощные геомагнитные колебания. С каждым днем эти колебания будут только усиливаться.

18 января магнитная буря увеличится до четырех баллов. Метеозависимых людей ожидает ухудшение самочувствия. Могут начаться головные боли, будет ощущаться слабость.

С 19 по 20 января ожидается опасный всплеск солнечной активности. Сила удара в эти дни будет равна пяти баллам. Метеопаты в это время почувствуют на себе надвигающуюся магнитную бурю.

21 января солнечная активность пойдет на спад и сила удара опустится до трех баллов. Будет несколько дней, чтобы отдохнуть перед очередной волной магнитных бурь. В период с 22 по 24 января ожидается затишье.

С 25 января снова начинаются геомагнитные колебания. Сила удара – три балла. А 26 января ожидается мощная магнитная буря с силой удара пять баллов.

По прогнозам экспертов, 27 января метеопатам тоже будет нелегко, так как сила удара составит четыре балла. 28 января буря пойдет на спад и будет составлять три балла.

Еще одни спокойные дни для метеозависимых людей в январе ожидаются 28 и 29 января. В последние дни января 2023 года ожидается магнитная буря с силой удара в четыре балла.

Прогнозы геомагнитных колебаний часто меняются всего за несколько дней, поэтому за ними надо внимательно следить, пишет Ftimes.ru.

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