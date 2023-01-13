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В Жезказгане изъяли нелегальные табак и алкоголь на 20 млн тенге

нелегальная продукция Фото: пресс-служба КГД РК
В Жезказгане изъяли нелегальные табак и алкоголь на 20 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Департаментом государственных доходов по Улытауской области совместно с Департаментом экономических расследований региона выявлен незаконный оборот алкогольной и табачной продукции у физического лица в городе Жезказгане. 

Как уточняется, на протяжении длительного времени мужчина хранил и продавал алкоголь неизвестного происхождения в ПЭТ-бутылках, а также табачную продукцию без средств идентификации.


"В результате проведенных совместных мероприятий обнаружена и изъята подготовленная для реализации населению алкогольная продукция в 5-литровых ПЭТ-емкостях в объеме 8855 литров, а также 5821 пачка сигарет. Общая стоимость изъятой продукции составляет более 20 млн тенге с учетом применения минимальных розничных цен на алкогольную и табачную продукцию". Комитет государственных доходов РК

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Елена Беляева
Улытауская область Комитет государственных доходов Жезказган
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