В Жезказгане изъяли нелегальные табак и алкоголь на 20 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Департаментом государственных доходов по Улытауской области совместно с Департаментом экономических расследований региона выявлен незаконный оборот алкогольной и табачной продукции у физического лица в городе Жезказгане.

Как уточняется, на протяжении длительного времени мужчина хранил и продавал алкоголь неизвестного происхождения в ПЭТ-бутылках, а также табачную продукцию без средств идентификации.



