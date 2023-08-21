Контрафактный табак почти на 1 млрд тенге изъяли в Уральске

Партию контрафактных табачных изделий стоимостью более 967,5 млн тенге изъяли в Западно-Казахстанской области. Сигареты контрабандой ввозили из Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ РК 21 августа, четыре жителя ЗКО пытались продать партию контрафактных сигарет и алкоголя. Расследование по этому факту завершил департамент АФМ по региону.

"У группы лиц изъяли крупную партию табачной продукции в количестве более 1,6 млн пачек на сумму, превышающую 967,5 млн тенге, а также алкогольную продукцию с поддельными учетно-контрольными марками. Перевозки незаконной табачной продукции осуществляли из Кыргызской Республики, сигареты хранили и реализовывали в различных местах города Уральска", – сообщили в ведомстве.

Суд назначил троим членам группы, промышлявшей сбытом контрафакта, наказание в виде одного года ограничения свободы. Четвертого подсудимого приговорили к штрафу в размере 1000 МРП (3 450 000 тенге). Изъятую табачную и алкогольную продукцию уничтожат.

В начале августа склад с контрафактными сигаретами на 1,3 млрд тенге нашли в Алматинской области.