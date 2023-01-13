Ситуация в Украине: Италия предложила свои порты для экспорта продукции, ЕС готовит 10 пакет санкций
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Министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо заявил о том, что Италия предложила Украине использовать ее логистическую инфраструктуру, в том числе порты Венеции и Триеста на Адриатическом море, для экспорта продукции, сообщает Zakon.kz.
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