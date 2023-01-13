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Ситуация в Украине: Италия предложила свои порты для экспорта продукции, ЕС готовит 10 пакет санкций

Украина Фото: pixabay
Министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо заявил о том, что Италия предложила Украине использовать ее логистическую инфраструктуру, в том числе порты Венеции и Триеста на Адриатическом море, для экспорта продукции, сообщает Zakon.kz.
  • Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выступает против предложений президента Франции Эммануэля Макрона предоставить России гарантии безопасности.
  • Израиль перестанет выплачивать ежемесячное пособие иммигрантам, которые прибыли в страну из-за конфликта на Украине, сообщает издание Haaretz.
  • Швейцария не разрешила поставлять свои вооружения на Украину, пишет газета 20 Minuten.
  • Польша рассчитывает на то, что Германия также передаст Украине танки Leopard, заявил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
  • Передача Польшей танков Leopard Украине без разрешения Берлина будет противозаконной, цитирует представителя правительства Германии Кристиане Хофман газета Handelsblatt.
  • Инициатива Эстонии по изъятию государственных активов России с правовой точки зрения бесперспективна, заявил 13 января посол РФ в Таллине Владимир Липаев. По его словам, в этой стране нет российских госактивов.
  • 10 пакет санкций ЕС в отношении РФ должен быть готов к концу февраля, он может включать дальнейшие ограничения на российские СМИ и отключения большего количества банков от системы SWIFT, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов из Польши и Литвы.
  • Россия заявила, что взяла под свой контроль город Соледар в районе Донецкой области Украины.
  • Испания примет более 220 украинских военных для обучения.
  • Более 350 тыс. генераторов завезли в Украину в 2022 году, их суммарная мощность равна одному энергоблоку АЭС, сообщили в таможенной службе.
  • Украина и Гана хотят создать логистический хаб для хранения продовольствия.
  • Украинских беженцев, которых разместили на круизном лайнере вблизи Глазго, весной переселят в долговременное жилье, сообщили шотландские власти.
  • Париж поставит Киеву французские танки в течение следующих двух месяцев, сообщили в Минобороны Франции.
  • В России допустили возможность возобновления поставок электроэнергии в Европу. Речь идет о Финляндии, Латвии, Литве и Эстонии.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал создавать условия в РФ для возвращения уехавших сограждан.

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Россия Ситуация в Украине Европейский Союз Германия Израиль США Эстония
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