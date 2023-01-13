Ситуация в Украине: Италия предложила свои порты для экспорта продукции, ЕС готовит 10 пакет санкций

Фото: pixabay

Министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо заявил о том, что Италия предложила Украине использовать ее логистическую инфраструктуру, в том числе порты Венеции и Триеста на Адриатическом море, для экспорта продукции, сообщает Zakon.kz.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выступает против предложений президента Франции Эммануэля Макрона предоставить России гарантии безопасности.

Израиль перестанет выплачивать ежемесячное пособие иммигрантам, которые прибыли в страну из-за конфликта на Украине, сообщает издание Haaretz.

Швейцария не разрешила поставлять свои вооружения на Украину, пишет газета 20 Minuten.

Польша рассчитывает на то, что Германия также передаст Украине танки Leopard, заявил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.



Передача Польшей танков Leopard Украине без разрешения Берлина будет противозаконной, цитирует представителя правительства Германии Кристиане Хофман газета Handelsblatt.

Инициатива Эстонии по изъятию государственных активов России с правовой точки зрения бесперспективна, заявил 13 января посол РФ в Таллине Владимир Липаев. По его словам, в этой стране нет российских госактивов.

10 пакет санкций ЕС в отношении РФ должен быть готов к концу февраля, он может включать дальнейшие ограничения на российские СМИ и отключения большего количества банков от системы SWIFT, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов из Польши и Литвы.

Россия заявила, что взяла под свой контроль город Соледар в районе Донецкой области Украины.

Испания примет более 220 украинских военных для обучения.

Более 350 тыс. генераторов завезли в Украину в 2022 году, их суммарная мощность равна одному энергоблоку АЭС, сообщили в таможенной службе.

Украина и Гана хотят создать логистический хаб для хранения продовольствия.

Украинских беженцев, которых разместили на круизном лайнере вблизи Глазго, весной переселят в долговременное жилье, сообщили шотландские власти.

Париж поставит Киеву французские танки в течение следующих двух месяцев, сообщили в Минобороны Франции.

В России допустили возможность возобновления поставок электроэнергии в Европу. Речь идет о Финляндии, Латвии, Литве и Эстонии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал создавать условия в РФ для возвращения уехавших сограждан. Читайте также В Перу во время протестов погибли 45 человек Узбекистан из-за морозов приостановил автобусное сообщение с Казахстаном Токаев выступил на саммите "Голос глобального Юга"

Следите за новостями zakon.kz в: