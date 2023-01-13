В Петропавловске родители возмущены повышением стоимости школьного питания

Общественность Петропавловска просит вмешаться в ситуацию со школьным питанием в городе. Родителей не устраивают цены и качество блюд, сообщает Zakon.kz.

Горячее питание в 32-х школах города, уточняет телеканал "Астана", предоставляют 15 предпринимателей. В конце 2022 года они объявили, что сдерживать цены больше не могут. Заявленных в сентябре 500 тенге на полноценный обед уже не хватает. По словам председателя общественного объединения, куда входят арендаторы школьных столовых, назревающую проблему обсуждали не один месяц.



"Обстоятельства выше нас. Если сумма питания нам, выделенная в 2022 году, была 500 тенге, то в 2023 она и осталась 500 тенге, а услуги на предоставление питания в столовых выросли на 27%. И без повышения стоимости никак у нас не получится". Председатель ОО "Ботакан" Ольга Усольцева

По словам Усольцевой, арендаторы столовых уже устали обивать пороги чиновничьих кабинетов. О том, что они не укладываются в утвержденную стоимость горячего и работают себе в убыток, их не слышат.

"Мы сами этот вопрос не решим – у нас нет никаких дотаций. Нам никто не отпускает продукты по сниженным ценам, нам никто не снижает стоимость коммунальных услуг, нам никто не повышает зарплату – мы все это зарабатываем сами. Поэтому самая главная задача акимата – предоставить бесплатное питание детям. Начиная с 0 по 5 класс, как сделано в 7 областях Казахстана. В настоящий момент Алматы кормит детей по 750 тенге. Астана кормит по 800 тенге – они же изыскали где-то резервы". Ольга Усольцева

Но в городском отделе образования говорят, что никакого отношения к ценообразованию в школьных столовых не имеют. И всю ответственность переложили на Министерство просвещения.

"Стоимость питания в школах по фонду всеобуча для детей из социально уязвимых слоев не повышается и остается на прежнем уровне – 500 тенге. Стоимость питания за счет родительской платы вынесена на обсуждение родительской общественности. И в настоящее время ведется изучение текущего состояния данного вопроса". Замруководителя отдела образования города Петропавловска Булбул Ахмадикызы

Родители же, чьи дети питаются за свой счет, с трудом верят в то, что их мнение в разрешении вопроса будет решающим. Многие мамы и папы уверены, что областным чиновникам от образования пора бы уже последовать примеру коллег из других регионов страны.

На ситуацию отреагировал новый министр просвещения.

"Особое значение для развития детей имеет качественное питание. Планируется пересмотреть нормативы обеспечения детей питанием. Предоставление одноразового бесплатного горячего питания всем учащимся начальных классов с 1 по 4 класс, внедрение системы безналичного учета в столовых". Министр просвещения РК Гани Бесембаев

Отмечается, что в данное время в школах предприниматели проводят встречи с родителями, где разъясняют причины повышения стоимости питания.