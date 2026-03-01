#Референдум-2026
Общество

"Дети ходят голодные": 80% школьных блюд в Петропавловске уходят в мусор

Школьная столовая, еда в школе, школьный буфет, питание в школах, питание в школе, школьное питание, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 01:40 Фото: primeminister.kz
В Петропавловске разгорается новый скандал вокруг школьного питания. Спустя всего два месяца после внедрения обновленного стандарта часть блюд стабильно отправляется в мусорное ведро, передает Zakon.kz.

Как сообщает Qazaqstan Media, ситуацию обсуждали на заседании совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции палаты предпринимателей СКО. По данным ОО "Ботакан", представляющего арендаторов школьных столовых, коэффициент несъедаемости по ряду блюд достигает 80%.

А по действующему стандарту уже при 30% остатка блюдо попадает в "зону высокого риска" и требует срочной корректировки. В антирейтинг школьников попали рыбные котлеты, гарнир из зеленого горошка, ленивые голубцы и морковно-картофельное пюре.

"В глазах родителей мы выглядим как вредители. Но мы готовим строго по утвержденному меню. Претензий к вкусу нет, есть вопросы к составу. Некоторые блюда дети просто не принимают", – заявила председатель ОО "Ботакан" Ольга Усольцева.

Камнем преткновения стал протокол совещания госорганов от 19 февраля. Согласно документу, поставщики питания обязаны проводить разъяснительную работу на родительских собраниях. А еще анализировать причины, почему дети не едят предлагаемые блюда.

В Палате предпринимателей с таким подходом не согласны. Ведь это не входит в компетенцию бизнеса.

В департаменте санэпидконтроля напомнили: инструмент для изменения меню давно существует. Согласно пункту 67 Стандарта, корректировать меню может директор школы совместно с бракеражной комиссией. В нее входят медики и родители.

"Никто, кроме организаций образования, на себя эту ответственность брать не будет. Решение принимает заказчик питания: директор школы. Все!", – заявила замруководителя ДСЭК Татьяна Горлова.

Но на практике – тупик. Как выяснилось на заседании, директора школ опасаются брать ответственность без прямой команды "сверху". При этом и профильные госорганы не спешат давать четкие указания.

Дополнительную тревогу вызвало заявление представителя управления здравоохранения. Выяснилось, что в ведомстве нет диетологов и нутрициологов. При этом формально стандарт позволяет менять продукты внутри блюд. Главное, чтобы само блюдо "на бумаге" оставалось тем же. Финальную точку в обсуждении поставила Инесса Куанова.

"Управление образования должно разъяснить директорам школ: если несъедаемость превышает 30% и есть акты бракеражной комиссии, принимайте решение. Пока директора не берут на себя ответственность, не только дети ходят голодные, но и бюджетные деньги уходят в мусорную корзину", – подчеркнула Куанова.

Ранее известный врач Александр Мясников ранее назвал вредные продукты для мозга школьников.

Канат Болысбек
