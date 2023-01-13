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В Шымкенте солдат-срочник попал в психбольницу

форма Фото: Zakon.kz
В Шымкенте солдат-срочник, который проходит службу в артиллерийской дивизии, неожиданно попал в психиатрическую больницу. Родственники утверждают, что навещали его за 5 дней до случившегося и он был здоров, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, родные солдата требуют, чтобы в случившемся разобрались в военной прокуратуре.

"Такое разве возможно, чтобы человек за два дня с ума сошел?! Он как сумасшедший. Его, видимо, избивали, запугали, чтобы все это скрыть, они, наверное, вкололи ему психотропные вещества. За два дня здорового ребенка положить в больницу, что за изверги?!" Сестра солдата-срочника Салтанат Тыныштыкбай

Призванный из Кызылорды 20-летний Самрат Тыныштыкбай отслужил большую часть срока – 8 месяцев. На прошлой неделе его навещали бабушка и мама, и, по их словам, он был адекватен. И вдруг семье сообщили, что Самрата положили в психиатрическую больницу. В самой части пока не понимают, что могло случиться.

"Мы заметили 11 января на утреннем построении. Не выполняет приказ. Он сам по себе стоит и говорит сам с собой. Или, когда в строю, начинает кричать. Сам по себе. Неожиданно начинает песни петь. Когда мы все в строю, он не подчиняется порядку". Командир артиллерийского дивизиона войсковой части 35748 Адлет Кенжебеков

В Центре психического здоровья города Шымкента рассказали, что при поступлении у пациента были нарушения психического состояния. В настоящее время проводятся обследования, лечение и также консультации узких специалистов. Клинический окончательный диагноз врачи обещают поставить в течение 10 дней после осмотра комиссии.

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