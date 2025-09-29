Несколько солдат-срочников попали в психиатрическую больницу: комментарий Минобороны

В конце сентября 2025 года в ряде СМИ появилась информация о том, что сразу семь солдат-срочников попали в психиатрическую больницу после попыток суицида. В Министерстве обороны (МО) прокомментировали эту информацию, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемой информации, у семи военнослужащих одной из воинских частей в Мангистауской области врачи зафиксировали порезы на венах рук. После осмотров троих оставили под наблюдением специалистов, четверых родители забрали домой, оформив им справки о психическом расстройстве.

Мать одного из госпитализированных заявила, что причиной его неоднократных попыток ухода из жизни стали дедовщина и сексуальное насилие.

"Распространяемая в ряде публикаций информация о случаях суицидального поведения семи военнослужащих не соответствует действительности. В настоящее время в медицинское учреждение госпитализированы трое военнослужащих срочной службы, у которых были зафиксированы демонстративные проявления суицидальных наклонностей. Угрозы их жизни и здоровью нет, они обеспечены всем необходимым лечением и медицинским наблюдением. По результатам проведенных обследований будет принято решение об их дальнейшем прохождении военной службы", – прокомментировали ситуацию в МО.

Там отмечают: "Практика показывает: подобные действия иногда могут носить характер симуляции с целью уклонения от службы. Все обстоятельства тщательно анализируются профильными специалистами".

В ведомстве также заверили, что по доводам о фактах вымогательства, неправомерных действий и принудительных работах проводится проверка компетентными правоохранительными органами.

18 сентября стало известно о трагедии в Алматинской области: 19-летнего солдата-срочника нашли повешенным.