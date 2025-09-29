#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
544.26
634.72
6.52
Общество

Несколько солдат-срочников попали в психиатрическую больницу: комментарий Минобороны

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 17:14 Фото: Министерство обороны РК
В конце сентября 2025 года в ряде СМИ появилась информация о том, что сразу семь солдат-срочников попали в психиатрическую больницу после попыток суицида. В Министерстве обороны (МО) прокомментировали эту информацию, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемой информации, у семи военнослужащих одной из воинских частей в Мангистауской области врачи зафиксировали порезы на венах рук. После осмотров троих оставили под наблюдением специалистов, четверых родители забрали домой, оформив им справки о психическом расстройстве.

Мать одного из госпитализированных заявила, что причиной его неоднократных попыток ухода из жизни стали дедовщина и сексуальное насилие.

"Распространяемая в ряде публикаций информация о случаях суицидального поведения семи военнослужащих не соответствует действительности. В настоящее время в медицинское учреждение госпитализированы трое военнослужащих срочной службы, у которых были зафиксированы демонстративные проявления суицидальных наклонностей. Угрозы их жизни и здоровью нет, они обеспечены всем необходимым лечением и медицинским наблюдением. По результатам проведенных обследований будет принято решение об их дальнейшем прохождении военной службы", – прокомментировали ситуацию в МО.

Там отмечают: "Практика показывает: подобные действия иногда могут носить характер симуляции с целью уклонения от службы. Все обстоятельства тщательно анализируются профильными специалистами".

В ведомстве также заверили, что по доводам о фактах вымогательства, неправомерных действий и принудительных работах проводится проверка компетентными правоохранительными органами.

18 сентября стало известно о трагедии в Алматинской области: 19-летнего солдата-срочника нашли повешенным.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
15:54, 08 сентября 2025
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:31, 08 сентября 2025
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
12:06, 02 сентября 2025
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: