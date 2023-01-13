Приложение "Кабинет налогоплательщика" не будет работать два дня

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Комитет государственных доходов РК предупредил о том, что приложение "Кабинет налогоплательщика" не будет работать два дня, сообщает Zakon.kz.

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