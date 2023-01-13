Приложение "Кабинет налогоплательщика" не будет работать два дня
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Комитет государственных доходов РК предупредил о том, что приложение "Кабинет налогоплательщика" не будет работать два дня, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, также не будут доступны Web-портал, ИС "АСТАНА-1", ЦУЛС, ИНИС, ЭСФ, ИСНА, Е-окно, СУР.
"В период c 09:00 14 января до 10:00 16 января 2023 года по времени Астаны во избежание потерь данных в информационных системах государственных органов АО "НИТ" будут проводиться технические работы по обновлению систем хранения данных", – говорится в сообщении.
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