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Законодательство РК

Приложение "Кабинет налогоплательщика" не будет работать два дня

сайт Фото: скриншот
Комитет государственных доходов РК предупредил о том, что приложение "Кабинет налогоплательщика" не будет работать два дня, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, также не будут доступны Web-портал, ИС "АСТАНА-1", ЦУЛС, ИНИС, ЭСФ, ИСНА, Е-окно, СУР.

"В период c 09:00 14 января до 10:00 16 января 2023 года по времени Астаны во избежание потерь данных в информационных системах государственных органов АО "НИТ" будут проводиться технические работы по обновлению систем хранения данных", – говорится в сообщении.

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Елена Беляева
Комитет государственных доходов Казахстан
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