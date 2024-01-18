Комитет госдоходов обратился к налогоплательщикам Казахстана

Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) 18 января 2024 года обратился к налогоплательщикам страны. Их предупредили, что не будет доступно взаимодействие между банками второго уровня с ИС "Кабинет налогоплательщика", сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации КГД, 20 января с 23:00 до 00:00 по времени Астаны АО "Национальные информационные технологии" будет проводить технические работы на виртуализации.

"В связи с чем в указанное время не будет доступно взаимодействие между банками второго уровня с ИС "Кабинет налогоплательщика". Приносим извинения за предоставленные неудобства", – говорится в сообщении в Instagram.

18 января 2024 года стало известно, что решения об ограничении выписки ЭСФ будут направлять различными способами. Подробности здесь.