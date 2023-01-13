Узбекистан из-за морозов приостановил автобусное сообщение с Казахстаном

Пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана сообщила о том, что из-за сильных морозов регулярные международные автобусные перевозки через и в Казахстан приостановлены с 13 января, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заявили, что приостановка – временная мера для обеспечения безопасности пассажирских перевозок.

"В эти дни из-за сильных морозов, наблюдающихся в соседней Республике Казахстан и Российской Федерации, на дорогах образуются промерзания, гололед, а в результате технических неисправностей автотранспортных средств наблюдаются случаи, когда пассажиры попадают в сложные ситуации. В частности, 12 января текущего года на 819 км автодороги Самара – Шымкент в Казахстане остановился автобус, следовавший по международному маршруту Краснодар – Сарыагач, в котором находился 31 гражданин Узбекистана", – говорится в сообщении.

Причиной того, что автомобиль застрял на дороге, стало замерзание дизельного топлива из-за сильных морозов. Спасатели Хромтауского района Актюбинской области разместили пассажиров в кемпинге "Шерхан" в городе Хромтау.

Пострадавших нет, граждане обеспечены теплом.

Ранее МИД Узбекистана призвал граждан страны воздержаться от поездок по территории Казахстана на автотранспортных средствах и автобусным сообщением до стабилизации погодных условий.

Также сообщалось, что узбекистанцам оказывается необходимая консульско-правовая и практическая помощь.