Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Узбекистан из-за морозов приостановил автобусное сообщение с Казахстаном

отмена рейсов Фото: mintrans.uz
Пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана сообщила о том, что из-за сильных морозов регулярные международные автобусные перевозки через и в Казахстан приостановлены с 13 января, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заявили, что приостановка – временная мера для обеспечения безопасности пассажирских перевозок.

"В эти дни из-за сильных морозов, наблюдающихся в соседней Республике Казахстан и Российской Федерации, на дорогах образуются промерзания, гололед, а в результате технических неисправностей автотранспортных средств наблюдаются случаи, когда пассажиры попадают в сложные ситуации. В частности, 12 января текущего года на 819 км автодороги Самара – Шымкент в Казахстане остановился автобус, следовавший по международному маршруту Краснодар – Сарыагач, в котором находился 31 гражданин Узбекистана", – говорится в сообщении.

Причиной того, что автомобиль застрял на дороге, стало замерзание дизельного топлива из-за сильных морозов. Спасатели Хромтауского района Актюбинской области разместили пассажиров в кемпинге "Шерхан" в городе Хромтау.

Пострадавших нет, граждане обеспечены теплом.

Ранее МИД Узбекистана призвал граждан страны воздержаться от поездок по территории Казахстана на автотранспортных средствах и автобусным сообщением до стабилизации погодных условий.

Также сообщалось, что узбекистанцам оказывается необходимая консульско-правовая и практическая помощь.

Читайте также

В Перу во время протестов погибли 45 человек

Ситуация в Украине: Италия предложила свои порты для экспорта продукции, ЕС готовит 10 пакет санкций

Токаев выступил на саммите "Голос глобального Юга"

Елена Беляева
Казахстан Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
сколько составляет пенсия в Казахстане в 2023 году
Сколько в Казахстане составляет размер пенсии в 2023 году
туман на дороге
Узбекистанцев призвали воздержаться от поездок в Казахстан
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
Илья Ильин женился во второй раз
Илья Ильин женился во второй раз
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления