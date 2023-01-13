Узбекистанцев призвали воздержаться от поездок в Казахстан

Из-за неблагоприятных погодных условий по всей территории РК участились обращения от граждан Узбекистана, попавших из-за сильных морозов в сложную ситуацию на автотрассах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Дипмиссии Узбекистана находятся на постоянном контакте с соотечественниками и органами Казахстана. Гражданам оказывается необходимая консульско-правовая и практическая помощь, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.



"С учетом изложенного рекомендуем гражданам Узбекистана воздержаться от поездок по территории Казахстана на автотранспортных средствах и автобусным сообщением до стабилизации погодных условий". МИД Узбекистана

В МИД Узбекистана также напомнили, что их соотечественники, находящиеся в Казахстане, могут обратиться в посольство РУ в Астане по номеру +717 295-42-52, или в генеральные консульства в Алматы +727 390 26 16 и Актау +729 277 71 17.

Ранее в Казгидромете сообщили о прогнозируемых неблагоприятных метеорологических условиях 13 января в городах Актобе, Жезказган, Балхаш, Алматы и Шымкент.