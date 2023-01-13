Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Узбекистанцев призвали воздержаться от поездок в Казахстан

туман на дороге Фото: Zakon.kz
Из-за неблагоприятных погодных условий по всей территории РК участились обращения от граждан Узбекистана, попавших из-за сильных морозов в сложную ситуацию на автотрассах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Дипмиссии Узбекистана находятся на постоянном контакте с соотечественниками и органами Казахстана. Гражданам оказывается необходимая консульско-правовая и практическая помощь, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

"С учетом изложенного рекомендуем гражданам Узбекистана воздержаться от поездок по территории Казахстана на автотранспортных средствах и автобусным сообщением до стабилизации погодных условий".МИД Узбекистана

В МИД Узбекистана также напомнили, что их соотечественники, находящиеся в Казахстане, могут обратиться в посольство РУ в Астане по номеру +717 295-42-52, или в генеральные консульства в Алматы +727 390 26 16 и Актау +729 277 71 17.

Ранее в Казгидромете сообщили о прогнозируемых неблагоприятных метеорологических условиях 13 января в городах Актобе, Жезказган, Балхаш, Алматы и Шымкент.

Читайте также

Потепление ожидается в некоторых регионах Казахстана в выходные

Ледниковый период: астанчанин передвигается по городу на коньках

В отношении экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева прекратили уголовное дело

Данияр Кунафин
Казгидромет Казахстан Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
сколько составляет пенсия в Казахстане в 2023 году
Сколько в Казахстане составляет размер пенсии в 2023 году
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
Единственная дочь Элвиса Пресли скончалась в больнице
Единственная дочь Элвиса Пресли скончалась в больнице
В четырех областях Казахстана сохраняются сильные морозы
В четырех областях Казахстана сохраняются сильные морозы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления