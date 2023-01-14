В Перу во время протестов погибли 45 человек

Генпрокуратура Перу подтвердила информацию о 45 погибших, 460 раненых и 329 задержанных в результате протестов, организованных сторонниками экс-президента страны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает агентство NDS, против задержанных открыты дела о массовых беспорядках, насилии, сопротивлении властям и воспрепятствовании работе государственных служб. Кроме того, ведомство открыло 8 расследований в связи со смертью людей во время протестов.

Также местные СМИ пишут, что из-за гибели людей в отставку подал министр труда страны.

Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в 3 раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо.



Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту.

Сторонники экс-президента с 10 декабря проводят акции протеста.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Перу проведет предварительное расследование в отношении президента Дины Болуарте по подозрению в геноциде из-за гибели протестующих

