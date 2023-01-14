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Как безболезненно похудеть после новогодних праздников

шампанское Фото: pixabay
Диетолог Наталья Зубарева рассказала, как безболезненно и без вреда для здоровья похудеть после новогодних праздников, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала "Газете.ру", что первый шаг на пути к похудению – это перестать винить себя за отклонение от курса здорового образа жизни и "наказывать" голодовками. Подобные действия не приносят положительного результата и чаще всего ведут к срывам и неприятию собственного тела.

Второй этап, по мнению эксперта, – нужно наладить режим сна. Лучше всего засыпать не позже 23:00 и вставать в 6-7 утра. Помимо этого, она предложила провести ревизию в холодильнике и избавиться от калорийных соусов и полуфабрикатов, исключить из рациона жирное, жареное, копчения, фастфуд, маринады и сладкое.

"Если жить не можете без десертов, пусть вам их заменят те же фрукты или сухофрукты, только последние выбирайте не яркие, с блестящими боками, а, наоборот, сморщенные и неказистые. Это говорит о натуральности продукта и отсутствии вредной обработки для долгого хранения и товарного вида", – добавила диетолог.

Зубарева отметила, что не стоит прибегать к различным детоксам и избегать каких-либо групп продуктов. Лучше есть три раза в день, но отказаться от перекусов булочками и чаем и сократить суточное потребление калорий на 20%.

Кроме того, специалист подчеркнула важность соблюдения водного баланса организма и поддержания умеренной физической активности.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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