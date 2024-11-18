Как безопасно похудеть к Новому году
Как пишет 18 ноября 2024 года radio1.ru, специалист не советует садиться на диету на определенный промежуток времени, который рано или поздно закончится. Диеты с аномально низким содержанием калорий наносят вред здоровью, а быстрое похудение часто приводит к набору еще большего количества килограммов.
По словам врача, верное решение – постепенно изменить свои пищевые привычки.
"Если человек длительное время был на гипокалорийном питании и очень долго соблюдал диету, организм начинает испытывать стресс, адаптируется к этому состоянию, метаболизм замедляется. И когда он возвращается к привычному ритму жизни и пищевым привычкам, вес набирается с еще большей силой", – объяснила Вероника Волкова.
Чтобы понять, нужно ли вообще худеть, эндокринолог рекомендует обратить внимание на индекс массы тела: если он превышает показатель 25, то, значит, избыточный вес действительно есть. Другой показатель избыточного веса – обхват талии у женщин более 80 см, а у мужчин свыше 94 см.
Как напомнила врач, лишний вес провоцирует сахарный диабет второго типа, артериальную гипертензию, а также риск инсультов и инфарктов.
"Если у человека уже выявили диабет второго типа, главное – не только таблетки, но и правильное питание. В рационе больного диабетом или худеющего человека должны присутствовать свежие овощи, белковые продукты – мясо, рыба, птица, а также фрукты. Желательно ограничить, но не исключить полностью жиры".Вероника Волкова
Также специалист отметила, что накрыть вкусный новогодний стол, используя продукты только правильного питания, все-таки можно – нужно просто проявить смекалку. В знаменитый семейный салат "Оливье" вместо колбасы можно добавить курицу, а вместо майонеза заправить его легким йогуртом или другой менее калорийной заправкой.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Материал по теме
Ранее врач-эндокринолог Кристина Подорожнюк рассказала, сколько шоколада можно съесть в день, чтобы не навредить организму, а также перечислила тех, кому он категорически противопоказан.