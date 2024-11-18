Как безопасно похудеть к Новому году

Российский врач-эндокринолог Вероника Волкова заявила, что похудеть к Новому году вполне возможно без вреда для здоровья, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 18 ноября 2024 года radio1.ru, специалист не советует садиться на диету на определенный промежуток времени, который рано или поздно закончится. Диеты с аномально низким содержанием калорий наносят вред здоровью, а быстрое похудение часто приводит к набору еще большего количества килограммов.

По словам врача, верное решение – постепенно изменить свои пищевые привычки.

"Если человек длительное время был на гипокалорийном питании и очень долго соблюдал диету, организм начинает испытывать стресс, адаптируется к этому состоянию, метаболизм замедляется. И когда он возвращается к привычному ритму жизни и пищевым привычкам, вес набирается с еще большей силой", – объяснила Вероника Волкова.

Чтобы понять, нужно ли вообще худеть, эндокринолог рекомендует обратить внимание на индекс массы тела: если он превышает показатель 25, то, значит, избыточный вес действительно есть. Другой показатель избыточного веса – обхват талии у женщин более 80 см, а у мужчин свыше 94 см.

Как напомнила врач, лишний вес провоцирует сахарный диабет второго типа, артериальную гипертензию, а также риск инсультов и инфарктов.

"Если у человека уже выявили диабет второго типа, главное – не только таблетки, но и правильное питание. В рационе больного диабетом или худеющего человека должны присутствовать свежие овощи, белковые продукты – мясо, рыба, птица, а также фрукты. Желательно ограничить, но не исключить полностью жиры". Вероника Волкова

Также специалист отметила, что накрыть вкусный новогодний стол, используя продукты только правильного питания, все-таки можно – нужно просто проявить смекалку. В знаменитый семейный салат "Оливье" вместо колбасы можно добавить курицу, а вместо майонеза заправить его легким йогуртом или другой менее калорийной заправкой.

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