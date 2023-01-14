Полицейского начальника судят за взятку от "короля трамадола" в Уральске

Дело Эдика Булатова рассматривают в Уральском городском суде. На предварительном заседании Булатов заявил, что не ознакомился с делом по состоянию здоровья, однако суд принял решение приступить к главному судебному разбирательству, сообщает Zakon.kz.

13 января в Уральском городском суде состоялось главное судебное разбирательство. По словам подсудимого, в этот раз он успел ознакомиться с материалами дела, которые ему предоставили, сообщает "Мой Город".



Прокурор Анастасия Семилиди зачитала обвинительный акт по делу. Из него стало известно, что обвинение предъявили 18 ноября 2022 года, когда Булатов был заместителем начальника управления полиции Уральска.

"В начале октября 2021 года заместитель начальника полиции, зная, что Карпов ("король трамадола") без рецептов врача занимается реализацией "трамадола" и других психотропных препаратов, решил получить от него взятку в виде денег в значительном размере за покровительство Карпова. Тогда Булатов, находясь в подъезде своего дома, предложил Карпову передать ему семь миллионов тенге или автомобиль Volkswagen Multivan. С октября 2021 года по февраль 2022 года Булатов неоднократно предлагал при встречах передать взятку. Третьего февраля около 22:00 во дворе дома №52 по улице Черекаева Булатов получил от Карпова 450 тысяч тенге (имитированные под четыре млн тенге). Далее подсудимый был задержан". Анастасия Семилиди

Булатов в суде вину свою не признал. Далее судебное разбирательство продолжится с опроса свидетелей, в том числе Карпова.



Подсудимого обвиняют в покушении на получение взятки в значительном размере.

В мае уральский блогер опубликовал видео, на котором Николай Карпов подписал себя "королем трамадола". Спустя несколько часов стало известно о том, что "короля" задержали, но вскоре отпустили под подписку о невыезде.



В сентябре Карпова вновь задержали. В его авто обнаружили 400 флаконов наркосодержащего и запрещенного в безрецептурном обращении препарата "Тропикамид".

4 февраля 2022 года задержали замначальника управления полиции Уральска Эдика Булатова. Спустя сутки в пресс-службе ДП ЗКО пояснили, что полицейского обвиняют в получении взятки. За время следствия, которое длилось 10 месяцев, задержанный побывал в больнице. 30 ноября дело передали в суд.