В Уральске суд арестовал "короля Трамадола"

Следственный суд Уральска отправил под арест на время следствия 47-летнего Николая Карпова, известного, как "король Трамадола". Мужчину подозревают в мошенничестве в крупном размере в группе лиц, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье, 3 сентября, в Уральске суд арестовал Карпова сроком до двух месяцев. Уроженца Атырау подозревают в крупном мошенничестве в группе лиц неоднократно, передает Umarovnews.

По версии обвинения, потерпевшей стороной по делу проходит компания, которой Карпов нанес ущерб на сумму более 15 миллионов тенге. Сам Карпов в суде заявил, что он вовремя выполнял свои обязательства, то есть оплачивал взятый ранее кредит. Его защитник, адвокат Юрий Хлопков, попросил суд не арестовывать Карпова на время следствия, а оставить под домашним арестом, так как он не будет убегать от следствия. Адвокат подчеркнул, что в отношении Карпова уже заводили уголовные дела и он никогда не пытался сбежать.

Прокурор Анастасия Семилиди, заявила, что статья "Мошенничество" является особо тяжким преступлением, и Карпов может скрыться от уголовного преследования или повлиять на свидетелей или потерпевших, находясь на свободе. Судья поддержал ходатайство следствия и прокуратуры и принял решение об аресте Николая Карпова сроком до двух месяцев.

Николая Карпова задержали по подозрению в мошенничестве в ночь на 2 сентября. Информацию об этом сообщили в полиции, но в рамках расследования уголовного дела подробностей не сообщили.