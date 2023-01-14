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Курсы валют на 14 января в обменниках Казахстана

Курсы валют на 14 января в обменниках Казахстана Фото: pexels
В материале представлен курс иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют(доллар, евро, российский рубль) в обменниках городов: Астана, Алматы, Шымкент. Указаны средневзвешенные курсы, в обменных пунктах вышеуказанных городов, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 14 января 2023 года (9:00), курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар — 462.29 тенге; евро — 501.21 тенге; российский рубль — 6.87 тенге.

Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написание новости. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах:

Средний курс по столице: 462.5 тенге на покупку, 465 тенге – на продажу.

Курс евро в обменных пунктах:

Средний курс по столице: 495 тенге на покупку, 502 тенге – на продажу.

Курс российского рубля в обменных пунктах:

Средний курс по столице: 6.65 тенге на покупку, 6.7 тенге – на продажу.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах:

Средний курс по Алматы: 462 тенге на покупку, 465.5 тенге – на продажу.

Курс евро в обменных пунктах:

Средний курс по Алматы: 496 тенге на покупку, 501.5 тенге – на продажу.

Курс российского рубля в обменных пунктах:

Средний курс по Алматы: равен 6.5 тенге на покупку, 6.75 тенге – на продажу.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах:

Средний курс по Шымкенту: 464 тенге на покупку, 465 тенге – на продажу.

Курс евро в обменных пунктах:

Средний курс по Шымкенту: 497 тенге на покупку, 502 тенге – на продажу.

Курс российского рубля в обменных пунктах:

Средний курс по Шымкенту: 6.6 тенге на покупку, 6.85 тенге – на продажу.

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