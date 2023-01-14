Курсы валют на 14 января в обменниках Казахстана
По состоянию на 14 января 2023 года (9:00), курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар — 462.29 тенге; евро — 501.21 тенге; российский рубль — 6.87 тенге.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написание новости. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах:
Средний курс по столице: 462.5 тенге на покупку, 465 тенге – на продажу.
Курс евро в обменных пунктах:
Средний курс по столице: 495 тенге на покупку, 502 тенге – на продажу.
Курс российского рубля в обменных пунктах:
Средний курс по столице: 6.65 тенге на покупку, 6.7 тенге – на продажу.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах:
Средний курс по Алматы: 462 тенге на покупку, 465.5 тенге – на продажу.
Курс евро в обменных пунктах:
Средний курс по Алматы: 496 тенге на покупку, 501.5 тенге – на продажу.
Курс российского рубля в обменных пунктах:
Средний курс по Алматы: равен 6.5 тенге на покупку, 6.75 тенге – на продажу.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах:
Средний курс по Шымкенту: 464 тенге на покупку, 465 тенге – на продажу.
Курс евро в обменных пунктах:
Средний курс по Шымкенту: 497 тенге на покупку, 502 тенге – на продажу.
Курс российского рубля в обменных пунктах:
Средний курс по Шымкенту: 6.6 тенге на покупку, 6.85 тенге – на продажу.