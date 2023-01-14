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В Казахстане 14 января пройдут выборы депутатов Сената

14 января пройдут выборы депутатов сената парламента в Казахстане Фото: parlam.kz
В Казахстане в 11:00 стартуют выборы депутатов Сената Парламента, сообщает Zakon.kz.

По информации Центральной избирательной комиссии, на 20 мест в Сенате Парламента претендует 55 кандидатов.

Кандидаты в депутаты Сената

Астана:

Алматы:

Шымкент:

Алматинская область:

Абайская область:

  • Апенов Кималидин Сагалбаевич
  • Маслова Анжела Владимировна
  • Тастекеев Кайрат Кулбаевич

Акмолинская область:

Актюбинская область:

Атырауская область:

Восточно-Казахстанская область:

Жамбылская область:

Жетысуская область:

  • Турсынбай Габит Турсынбаевич
  • Толамисов Амангельды Габдылкаримович

Западно-Казахстанская область:

Карагандинская область:

Костанайская область:

Кызылординская область:

Мангистауская область:

Павлодарская область:

Северо-Казахстанская область:

Туркестанская область:

  • Акмуратов Мирамбек Жамадилович
  • Қадырбек Мұрат Болатұлы

Улытауская область:

Голосование на избирательных участках начнется в 11:00 по времени Астаны.

 В списки выборщиков по республике внесены 3168 депутатов маслихата. 

26 ноября 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан".

Депутатом Сената может быть лицо, достигшее 30 лет, имеющее высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, постоянно проживающее на территории соответствующей области, города республиканского значения либо столицы не менее трех лет.

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