В Казахстане 14 января пройдут выборы депутатов Сената
Фото: parlam.kz
В Казахстане в 11:00 стартуют выборы депутатов Сената Парламента, сообщает Zakon.kz.
По информации Центральной избирательной комиссии, на 20 мест в Сенате Парламента претендует 55 кандидатов.
Кандидаты в депутаты Сената
Астана:
- Мухамбеталина Наримаш Абыловна
- Азбаев Багдат Оразалдыевич
- Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы
Алматы:
- Жаниязова Жаркын Лепесовна
- Бекмурзаева Кристина Юрьевна
- Кокобаева Гульнара Ахметжановна
- Асанова Жанна Бейсентаевна
Шымкент:
- Алтеев Бауржан
- Елчиева Альбина Балгабаевна
- Бекназаров Нурлан Кудиярович
Алматинская область:
Абайская область:
- Апенов Кималидин Сагалбаевич
- Маслова Анжела Владимировна
- Тастекеев Кайрат Кулбаевич
Акмолинская область:
- Сабитова Айгуль Баубековна
- Балташева Айнагуль Кыдырбаевна
- Жунусов Талгат Турлыбекович
Актюбинская область:
- Бекбауова Дана Бахытовна
- Бекназаров Рахым Агибаевич
- Нугманов Амангельды Шайхуллович
Атырауская область:
- Сарсемалиев Гильман Амиржанович
- Шеркешбаева Багит Кенесовна
- Наутиев Алибек Ибатуллиевич
Восточно-Казахстанская область:
- Светаш Александр Александрович
- Буктугутов Шакарым Сабырович
- Ашимов Ержан Жанабаевич
Жамбылская область:
- Усербаев Султан Мыктыбекович
- Арубаев Сакен Каланович
Жетысуская область:
- Турсынбай Габит Турсынбаевич
- Толамисов Амангельды Габдылкаримович
Западно-Казахстанская область:
- Курумбаев Айбулат Шамуратович
- Султанов Акылбек Узакбаевич
- Утегулов Арман Каримович
Карагандинская область:
- Абилов Мурат Смагулович
- Шатохина Татьяна Николаевна
- Утешов Серик Балгатаевич
Костанайская область:
- Шуменбаев Самат Канапьянович
- Куйшинова Жанар Талгатовна
- Нурмухамбетов Гауез Торсанович
Кызылординская область:
- Рустемов Руслан
- Нурымбетов Жорабек Ибрагимович
- Шаменов Асылбек Өмірбекұлы
Мангистауская область:
- Беляева Ирина Валерьяновна
- Досатов Габбас Шанытбаевич
- Орынбасаров Бекбол Тілеумұратұлы
Павлодарская область:
- Айтжанова Динара Нуржановна
- Айткенов Ернур Нурмуханович
Северо-Казахстанская область:
- Каиржанова Лаура Советовна
- Каримова Гульмира Раинбековна
Туркестанская область:
- Акмуратов Мирамбек Жамадилович
- Қадырбек Мұрат Болатұлы
Улытауская область:
- Курмансеитов Ахат
- Токимбаев Ержан Аманжолович
- Медебаев Советбек Турсынович
Голосование на избирательных участках начнется в 11:00 по времени Астаны.
В списки выборщиков по республике внесены 3168 депутатов маслихата.
26 ноября 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан".
Депутатом Сената может быть лицо, достигшее 30 лет, имеющее высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, постоянно проживающее на территории соответствующей области, города республиканского значения либо столицы не менее трех лет.
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