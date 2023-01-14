Скончалась Инна Чурикова

Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 января сообщили в "Ленкоме".

Летом 2022 года в российских СМИ писали, что Чурикова была госпитализирована с жалобами на боль от ушибов и что у нее диагностировали переломы ребер. При этом утверждалось, что в ходе обследования у пациентки также выявили некие новообразования головного мозга, которые могли быть последствиями падения. В октябре сама Чурикова сообщала, что еще не восстановилась, но подробности о состоянии здоровья не приводила.

10 января директор "Ленкома" сообщал, что у артистки еще "немножко есть признаки ОРВИ, но ничего страшного нет". Варшавер также отмечал, что она "рвется в театр" и могла бы вернуться на сцену уже в феврале.



Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебей Башкирской АССР. В кино она дебютировала еще студенткой, сыграв в 1960 году в фильме "Тучи над Борском".



Инна Чурикова — советская и российская актриса, народная артистка СССР и лауреат нескольких государственных премий. Она сыграла в фильмах и сериалах "Морозко", "В огне брода нет", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Военно-полевой роман", "Ширли-мырли".

Прощание с актрисой состоится в "Ленкоме" во вторник, 17 января, сообщил "РИА Новости" директор театра, где служила актриса, Марк Варшавер.