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Мир

Скончался знаменитый скульптор Зураб Церетели

скульптор, Зураб Церетели, смерть, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 11:04 Фото: wikimedia
Народный художник СССР, скульптор, живописец Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 22 апреля 2025 года из заявления искусствоведа Ксении Коробейниковой, опубликованного в Telegram-канале:

"Ушел Зураб Церетели. Большой художник. Большой человек. Большой гражданин. Большой меценат. Много еще в чем он состоялся, но об этом позже. Зураб Константинович ушел в кругу семьи на 92-м году жизни от продолжительной болезни".

Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств.

Церетели – автор более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства. В числе его известных работ монумент "Добро побеждает зло" в Нью-Йорке, памятник Петру I в Москве, мемориал "История Грузии" в Тбилиси и другие.

Скульптор удостоен множества орденов и наград: народный художник СССР и России, Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

21 апреля 2025 года стало известно о кончине Папы Римского Франциска. Ему было 88 лет.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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