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Жителей столицы предупредили о падении сосулек

Жителей столицы предупредили о падении сосулек Фото: pixabay
Специалисты Департамента по ЧС Астаны призвали жителей столицы обращать внимание на скопление снега и наледи при выходе из зданий, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт акимата города, из-за сильных снегопадов и резких потеплений в Астане появилась угроза схода снежных и ледяных масс.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны рекомендует гражданам соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий.

  • При выходе из зданий следует обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их обрушения. Особое внимание важно уделить безопасности детей.
  • Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться.
  • Возможно, это сход снега или ледяной глыбы, поэтому лучше как можно быстрее отбежать на безопасное расстояние.
  • Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.
  • Работы по очистке крыш необходимо организовать в соответствии с требованиями техники безопасности.
  • Внизу, в местах сброса снега, должны быть установлены ограждения и знаки, запрещающие пешеходное движение.

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