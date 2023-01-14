Жителей столицы предупредили о падении сосулек
Фото: pixabay
Специалисты Департамента по ЧС Астаны призвали жителей столицы обращать внимание на скопление снега и наледи при выходе из зданий, сообщает Zakon.kz.
Как передает официальный сайт акимата города, из-за сильных снегопадов и резких потеплений в Астане появилась угроза схода снежных и ледяных масс.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны рекомендует гражданам соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий.
- При выходе из зданий следует обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их обрушения. Особое внимание важно уделить безопасности детей.
- Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться.
- Возможно, это сход снега или ледяной глыбы, поэтому лучше как можно быстрее отбежать на безопасное расстояние.
- Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.
- Работы по очистке крыш необходимо организовать в соответствии с требованиями техники безопасности.
- Внизу, в местах сброса снега, должны быть установлены ограждения и знаки, запрещающие пешеходное движение.
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