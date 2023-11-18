Сильный ветер в Астане: ДЧС призвали жителей столицы не выходить на улицу

Департамент по ЧС Астаны 18 ноября призвал жителей и гостей столицы Казахстана переждать непогоду в помещениях, а также дал рекомендации тем, кто вынужден будет выйти на улицу, сообщает Zakon.kz.

В Астане 18 ноября разбушевалась непогода: скорость ветра временами достигает 23 метров в секунду.

Спасатели сделали заявление, отметив, что жителям и гостям столицы не стоит выходить на улицу.



"Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.​ Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов", – говорится в сообщении ДЧС.

Астанчанам рекомендуют проверить состояние электросетей и отопительных печей, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

Помимо этого, в ДЧС отметили, что необходимо плотно закрывать все окна в доме или квартире. Находясь в помещении, лучше держаться дальше от окон, не пользоваться электроприборами.

"При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. Строительным объектам принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий, – добавили спасатели.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации можно круглосуточно звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что из-за снега и метели в Казахстане начали закрывать дороги из-за непогоды.