Сильный ветер в Астане: ДЧС призвали жителей столицы не выходить на улицу
В Астане 18 ноября разбушевалась непогода: скорость ветра временами достигает 23 метров в секунду.
Спасатели сделали заявление, отметив, что жителям и гостям столицы не стоит выходить на улицу.
"Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов", – говорится в сообщении ДЧС.
Астанчанам рекомендуют проверить состояние электросетей и отопительных печей, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.
Помимо этого, в ДЧС отметили, что необходимо плотно закрывать все окна в доме или квартире. Находясь в помещении, лучше держаться дальше от окон, не пользоваться электроприборами.
"При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. Строительным объектам принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий, – добавили спасатели.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации можно круглосуточно звонить по номеру 112.
Ранее сообщалось, что из-за снега и метели в Казахстане начали закрывать дороги из-за непогоды.