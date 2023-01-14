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Взрыв газа в Туркестанской области - один человек погиб

Взрыв газа в Туркестанской области - один человек погиб Фото: МЧС РК
Женщина погибла от взрыва газового баллона в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о взрыве поступило на пульт "112" 14 января в 18:41. Взрыв произошел в частном жилом доме города Шардара Туркестанской области.

Предварительная причина происшествия – взрыв газового баллона.

При инциденте обрушилась крыша и стена на площади 84 кв. м.

До прибытия подразделений МЧС соседи извлекли из-под завалов двух детей. Сейчас они доставлены в центральную районную больницу. Состояние детей уточняется.

На месте обнаружено и извлечено из-под завалов тело женщины. Сейчас устанавливается ее личность.

"На месте работает личный состав Департамента по ЧС, задействована спасательная техника". Пресс-служба ДЧС Туркестанской области


Взрыв газа в Туркестанской области - один человек погиб

Фото: МЧС РК


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