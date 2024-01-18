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Взрыв произошел в пекарне Арыси, погибла женщина

Взрыв произошел в пекарне Арыси, погибла женщина Фото: Zakon.kz
Взрыв газового баллона произошел в Арыси, погибла женщина, еще один мужчина пострадал, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал Otyrar, инцидент произошел 17 января. Огнем было охвачено порядка двухсот квадратных метров пекарного цеха и магазина.

"По информации спасателей, один из баллонов стоял недалеко от места возгорания, из-за чего, газ в нем быстро нагрелся и расширился, произошел взрыв. По прибытию на место пожара, из пекарни на улицу вынесли еще два газовых баллона по 50 литров каждый и столько же баллонов по 25 литров", – говорится в сообщении СМИ.

Так же сообщается, что несмотря на усилия врачей, женщина, пострадавшая при взрыве баллона в пекарне Арыси — скончалась. Второй пострадавший находится в реанимации. По данным врачей, у него 30% ожогов тела. Как выяснилось, оба — граждане Узбекистана.

"Двое пострадавших -Граждане Узбекистана поступили в больницу 17 января примерно в 13:50. Оба получили ожоги, у мужчины ожоги с поражением 30% и у женщины ожоги 70% процентов тела. Травмы полученные тяжелые, поэтому они были госпитализированы в реанимацию. Сегодня примерно в час дня женщина с 70% ожогами скончалась. Мужчина все еще получает лечение, состояние стабильное", – цитирует телеканал заведующего хирургическим отделением центральной районной больницы Арыси Талгата Таджиметова.

Ранее сообщалось, что огнеборцы в Павлодаре ликвидировали крупный пожар в магазине.

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Диана Абдуллаева
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