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Экс-министра юстиции Бразилии арестовали после возвращения из США

Экс-министра юстиции Бразилии арестовали после возвращения из США Фото: Instagram/andersontorresoficial
Бывший министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Андерсон Торрес арестован в субботу утром в столичном аэропорту после возвращения на родину из США, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет CNN Brazil со ссылкой на источники в Федеральной полиции.

Отмечается, что экс-министра, который с начала года возглавлял столичное управление безопасности, арестовали после возвращения в Бразилию из США. В материале сказано, что арест был быстрым, тихим и незаметным.

Он обвиняется в том, что не смог предотвратить беспорядки, когда сторонники экс-лидера страны Жаира Болсонару прорвались в здание суда, конгресса и дворец президента.

По информации телеканала, Торреса повезли в один из гарнизонов военной полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы и последующего заключения под стражу на неопределенный срок. Сам экс-чиновник принял решение прервать отпуск в США и вернуться в Бразилию, чтобы предстать перед правосудием.

Сторонники экс-президента страны Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту – резиденции президента, а также в здание верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, помещения были разграблены, задержаны около 2 тысяч человек.

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