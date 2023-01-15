Космическая обсерватория обнаружила планету, на которой, возможно, есть жизнь

Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил планету, на которой, возможно, есть жизнь. Она находится в 41 световом годе от Земли, сообщает Zakon.kz.

На этой неделе космическая обсерватория для изучения планет за пределами Солнечной системы с помощью телескопа Джеймса Уэбба обнаружила планету, на которой, возможно, есть жизнь, передает CNN.

Экзопланеты, как известно, трудно непосредственно снять на фото, поскольку они находятся так далеко от Земли.

Но ученые знают признаки: они ищут колебания звезд, когда орбитальные планеты используют их гравитационное притяжение, или провалы в звездном свете, когда планеты проходят перед своими звездами.

Вполне вероятно, что существуют еще сотни миллиардов экзопланет, которые только ждут своего открытия.

Отчасти интерес к космическому телескопу "Джеймс Вебб" связан с его способностью заглянуть внутрь атмосфер потенциально пригодных для жизни планет и открыть новые миры. На этой неделе космическая обсерватория, безусловно, преуспела в этом.

Телескоп Webb подтвердил существование экзопланеты впервые с момента запуска космической обсерватории в декабре 2021 года.

Планета, известная как LHS 475 b, по размерам почти полностью совпадает с Землей и находится на расстоянии 41 светового года в созвездии Октана.

Ученые пока не могут определить, есть ли у планеты атмосфера, но чувствительные возможности телескопа позволили обнаружить целый ряд молекул. Этим летом "Уэбб" получит еще один шанс понаблюдать за планетой, чтобы развить полученные данные.

Экзопланета стала лишь одним из космических открытий "Уэбба", о которых было объявлено на этой неделе на встрече Американского астрономического общества в Сиэтле. Более того, спутник НАСА Transiting Exoplanet Survey Satellite, или TESS, обнаружил вторую экзопланету размером с Землю в звездной системе на расстоянии 100 световых лет от нас – и этот мир может оказаться потенциально пригодным для жизни.