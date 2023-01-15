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В Египте раскопали древнюю гробницу

В Египте раскопали древнюю гробницу Фото: Twitter/mostafa_waziri
Археологи раскопали древнюю гробницу в южном египетском городе Луксор, известном своими сокровищами, датируемыми временами правления фараонов, сообщает Zakon.kz.

Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета древностей, сказал, что египетско-британская миссия обнаружила царскую гробницу в древнем месте на западном берегу реки Нил в Луксоре, в 650 километрах к югу от столицы Каира, передает ABC News.

По словам ученого, первоначальные исследования показывают, что гробница, по-видимому, принадлежит 18-й династии фараонов Египта, которая существовала с 1550 г. до н.э. по 1292 г. до н.э.

Гробница является последней в серии древних открытий Египта. 

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