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Крушение самолета в Непале: "Мы не знаем, есть ли выжившие"

Крушения самолета в Непале: "мы не знаем, есть ли выжившие" Фото: Twitter/inghMadhyant
По словам представителя непальской армии, по меньшей мере 40 человек погибли в результате крушения самолета в Непале 15 января, сообщает Zakon.kz.

Сотни спасателей задействованы в обследовании места крушения на склоне холма в Перу, передает The Guardian.

"Мы ожидаем, что будут найдены еще тела. Самолет разломился на части".Представитель армии Кришна Бхандари


Представитель Yeti Airlines Сударшан Бартаула сказал, что на борту самолета находились 72 человека — 68 пассажиров и четыре члена экипажа. По словам сотрудника аэропорта, среди пассажиров были иностранные граждане из Австралии, Франции, Аргентины, Индии, России, Ирландии, Китая и Южной Кореи.

"Сейчас ведутся спасательные работы, мы не знаем, есть ли выжившие".

Самолет упал между старым и новым аэропортами Покхары в центральной части Непала.

Местные чиновники сообщали, что обломки самолета горят, и спасатели пытаются потушить пожар.


"Спасатели уже прибыли на место и пытаются потушить пожар. Все службы сейчас сосредоточены на том, чтобы сначала потушить пожар и спасти пассажиров".

Двухмоторный самолет ATR 72 эксплуатировался авиакомпанией Yeti Airlines и летел из Катманду, столицы гималайской страны, сказал сотрудник аэропорта. После того как стало известно о крушении самолета, премьер-министр страны Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание Кабинета министров.

Авиаоператоры говорят, что в Непале отсутствует инфраструктура для точного прогноза погоды, особенно в отдаленных районах со сложным горным рельефом, где в прошлом происходили смертельные аварии.

Кроме того, погода в горах может быстро меняться, создавая коварные условия для полетов.

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