Крушение самолета в Непале: "Мы не знаем, есть ли выжившие"

По словам представителя непальской армии, по меньшей мере 40 человек погибли в результате крушения самолета в Непале 15 января, сообщает Zakon.kz.

Сотни спасателей задействованы в обследовании места крушения на склоне холма в Перу, передает The Guardian.

"Мы ожидаем, что будут найдены еще тела. Самолет разломился на части". Представитель армии Кришна Бхандари





Представитель Yeti Airlines Сударшан Бартаула сказал, что на борту самолета находились 72 человека — 68 пассажиров и четыре члена экипажа. По словам сотрудника аэропорта, среди пассажиров были иностранные граждане из Австралии, Франции, Аргентины, Индии, России, Ирландии, Китая и Южной Кореи.

"Сейчас ведутся спасательные работы, мы не знаем, есть ли выжившие".

Самолет упал между старым и новым аэропортами Покхары в центральной части Непала.

Местные чиновники сообщали, что обломки самолета горят, и спасатели пытаются потушить пожар.





"Спасатели уже прибыли на место и пытаются потушить пожар. Все службы сейчас сосредоточены на том, чтобы сначала потушить пожар и спасти пассажиров".

Двухмоторный самолет ATR 72 эксплуатировался авиакомпанией Yeti Airlines и летел из Катманду, столицы гималайской страны, сказал сотрудник аэропорта. После того как стало известно о крушении самолета, премьер-министр страны Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание Кабинета министров.

Авиаоператоры говорят, что в Непале отсутствует инфраструктура для точного прогноза погоды, особенно в отдаленных районах со сложным горным рельефом, где в прошлом происходили смертельные аварии.

Кроме того, погода в горах может быстро меняться, создавая коварные условия для полетов.