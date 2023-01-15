Крушение самолета в Непале: "Мы не знаем, есть ли выжившие"
Сотни спасателей задействованы в обследовании места крушения на склоне холма в Перу, передает The Guardian.
"Мы ожидаем, что будут найдены еще тела. Самолет разломился на части".Представитель армии Кришна Бхандари
Представитель Yeti Airlines Сударшан Бартаула сказал, что на борту самолета находились 72 человека — 68 пассажиров и четыре члена экипажа. По словам сотрудника аэропорта, среди пассажиров были иностранные граждане из Австралии, Франции, Аргентины, Индии, России, Ирландии, Китая и Южной Кореи.
"Сейчас ведутся спасательные работы, мы не знаем, есть ли выжившие".
Самолет упал между старым и новым аэропортами Покхары в центральной части Непала.
Местные чиновники сообщали, что обломки самолета горят, и спасатели пытаются потушить пожар.
नेपाल में बड़ा विमान हादसा! काठमांडू से पोखरा पहुंची फ्लाइट एयरपोर्ट के रनवे पर क्रैश। प्लेन पूरा जलकर खाक हो गया। विमान में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे।अब तक कुल 35 लोगों की मौत!#Nepal #YetiAirlines pic.twitter.com/ZGuid44Rfo— Shweta Bhattacharya (@spbhattacharya) January 15, 2023
"Спасатели уже прибыли на место и пытаются потушить пожар. Все службы сейчас сосредоточены на том, чтобы сначала потушить пожар и спасти пассажиров".
Двухмоторный самолет ATR 72 эксплуатировался авиакомпанией Yeti Airlines и летел из Катманду, столицы гималайской страны, сказал сотрудник аэропорта. После того как стало известно о крушении самолета, премьер-министр страны Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание Кабинета министров.
Авиаоператоры говорят, что в Непале отсутствует инфраструктура для точного прогноза погоды, особенно в отдаленных районах со сложным горным рельефом, где в прошлом происходили смертельные аварии.
Кроме того, погода в горах может быстро меняться, создавая коварные условия для полетов.
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