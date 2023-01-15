В СКО готовы к выходу на стопроцентную обеспеченность мясом птицы собственного производства

Результаты деятельности открытых за последние два года агропредприятий в СКО в рамках пилотного проекта по льготному кредитованию через СПК представили министру торговли и интеграции — Серику Жумангарину на встрече в селе Ленинском Аккайынского района, сообщает Zakon.kz.

По данным акимата региона, благодаря открытым за последние два года в СКО птицефабрикам сегодня в области имеется все необходимое для стопроцентного импортозамещения мяса птицы после выхода предприятий на полную мощность. Например, птицефабрика "Северный бройлер" мощностью производства 5 тыс. тонн мяса будет обеспечивать до 50% потребности мяса птицы в регионе. Кроме того, это первый крупный инвестиционный проект в сельском округе, который обеспечивает работой порядка 170 человек, в основном из местного населения.



Расчетная рентабельность агропредприятий позволяет своевременно возвращать заемные деньги. Механизм кредитования через СПК обеспечивает своевременную возвратность средств и максимально удобные условия для инициаторов проектов, щадящие залоговые условия (в качестве залогового обеспечения принимаются приобретаемые оборудование и скот).

На полную реализацию большинства проектов уходит 1,5-2 года. За 2021-2022 годы реализовано 35 крупных проектов по 7 направлениям. Сегодня все районы СКО охвачены строительством молочных комплексов.

От реализации проектов за два последние года производство молока в организованных хозяйствах возросло на 17,5% или на 35,3 тыс. тонн (с 201,8 до 237,1 тыс. тонн). Сегодня область является лидером по производству готовых молочных продуктов (всего производство по Казахстану составляет 819 тыс. тонн, из них СКО – 188,4 тыс. тонн (23%).

Что касается вопроса социальной ответственности бизнеса, то в 2021 году ТОО "Адеми Астык" построен молочный комплекс на 600 голов во вновь возрождаемом селе Прекрасное Айыртауского района. Предприятие стало системообразующим, инвестор строит дома для своих работников, проводит работы по благоустройству села. До строительства фермы в селе был только один дом, сейчас — 30.

"Перед нами стоит задача полностью закрыть потребность страны по молоку, мясу птицы и овощам собственного производства. И сегодня самые высокие компетенции в этом у СКО. Регион стал инициатором реализации масштабного проекта по предоставлению льготного финансирования агропроизводителям. Мы видим эффект вложенных государственных инвестиций". Серик Жумангарин

По словам министра, планируется масштабировать этот проект в других регионах, где уже создана сильная кормовая и производственная база, это необходимые условия для скорейшей реализации проекта и быстрого начала отдачи.

"Приглашаем к участию и готовы максимально поддержать всех желающих, у кого есть такие возможности и стремление к расширению. Кроме того, уже сегодня мы прорабатываем с торговыми сетями возможности предоставления производителям наилучших условий для реализации продукции", подытожил министр.