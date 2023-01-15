В полиции прокомментировали драку в поезде Алматы – Мангистау

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Драка в поезде Алматы – Мангистау произошла 30 декабря и попала на видео. Инцидент прокомментировали в транспортной полиции, сообщает Zakon.kz.

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