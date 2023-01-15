В полиции прокомментировали драку в поезде Алматы – Мангистау
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Драка в поезде Алматы – Мангистау произошла 30 декабря и попала на видео. Инцидент прокомментировали в транспортной полиции, сообщает Zakon.kz.
Ссора произошла между начальником поезда и 37-летним пассажиром.
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Сотрудниками Линейного отдела полиции на станции Тараз начато досудебное расследование по части 1 статьи 389 Уголовного кодекса РК ("Самоуправство").
Также уголовное дело по территориальности расследуется Линейным отделом полиции на станции Шымкент.
"По результатам первоначальной проверки 37-летний пассажир привлечен к административной ответственности по статьям 204 ("Торговля в общественном месте") и 434 ("Мелкое хулиганство") КоАП РК. Также в отношении начальника поезда гр. Р составлен административный протокол по статье 434 УК РК ("Мелкое хулиганство"). Пресс-служба ДП на транспорте РК
17 января 2023 года административные материалы будут направлены в Специализированный административный суд города Тараза.
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