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Общество

Начальник и проводник поезда Мангистау – Алматы напали на проверяющего

На ревизора напали проводник и начальник поезда сообщением Мангистау - Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 12:02 Фото: КТЖ
Транспортная полиция ведется расследование нападения проводника и начальника пассажирского поезда сообщением Мангистау – Алматы на ревизора, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП на транспорте, сотрудники линейного отдела полиции на станции Шымкент задержали и доставили в отделение проводника и начальника пассажирского поезда сообщением Мангистау – Алматы.

"Установлено, что они выражались нецензурной бранью и применили физическую силу в отношении главного менеджера по контролю за поездной бригадой "АО "НК ҚТЖ" во время ревизорской проверки и оформления нарушения. В настоящее время по факту причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Проводится расследование", – сообщили в полиции.

Видео проверки этого поезда появилось в соцсетях.

На кадрах коробки спрятаны в туалете для людей с ограниченными возможностями, в потолочной части вагона. В общей сложности, по данным "КТЖ", выявили провоз неоформленного багажа общим весом 108 кг. Проводника в итоге уволили за это нарушение.

Между тем, столичная транспортная полиция расследует уголовное дело в отношении девушки, которая в аэропорту напала на сотрудника авиакомпании.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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