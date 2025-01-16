Начальник и проводник поезда Мангистау – Алматы напали на проверяющего

Транспортная полиция ведется расследование нападения проводника и начальника пассажирского поезда сообщением Мангистау – Алматы на ревизора, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП на транспорте, сотрудники линейного отдела полиции на станции Шымкент задержали и доставили в отделение проводника и начальника пассажирского поезда сообщением Мангистау – Алматы.

"Установлено, что они выражались нецензурной бранью и применили физическую силу в отношении главного менеджера по контролю за поездной бригадой "АО "НК ҚТЖ" во время ревизорской проверки и оформления нарушения. В настоящее время по факту причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Проводится расследование", – сообщили в полиции.

Видео проверки этого поезда появилось в соцсетях.

На кадрах коробки спрятаны в туалете для людей с ограниченными возможностями, в потолочной части вагона. В общей сложности, по данным "КТЖ", выявили провоз неоформленного багажа общим весом 108 кг. Проводника в итоге уволили за это нарушение.

Между тем, столичная транспортная полиция расследует уголовное дело в отношении девушки, которая в аэропорту напала на сотрудника авиакомпании.