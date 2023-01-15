Бритни Спирс устроила истерику в одном из ресторанов Лос-Анджелеса

Американская певица Бритни Спирс закатила истерику в ресторане после того, как посетители узнали ее и стали снимать на смартфоны, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе. Артистка посетила один из ресторанов с супругом Сэмом Асгари. Посетители узнали звезду нулевых и достали свои смартфоны, чтобы заснять знаменитость. Однако Спирс отреагировала нервно, пишет TMZ.

Свидетели утверждают, что Бритни вдруг начала говорить на непонятном языке и очень активно жестикулировать.

Супруг также был шокирован поведением Бритни. Асгари даже не пытался утихомирить певицу, он просто встал со стула и вышел из ресторана.

Через пару минут то же самое сделала и певица. Затем в ресторан пришел ее телохранитель и оплатил счет.





Летом прошлого года 41-летняя поп-звезда вышла замуж за 28-летнего Сэма Асгари. Чуть позже она заявила, что больше не планирует возвращаться на сцену, так как ее продолжают мучить болезненные воспоминания о том периоде, когда артистка находилась под опекой отца.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс испортила отношения со своим братом и сыновьями. Одна из причин, почему дети не хотят с ней общаться, – это откровенные фотографии, которые певица периодически публикует в социальных сетях.