Бритни Спирс устроила опасные танцы с ножами
Фото: Instagram/britneyspears
Скандально известная американская поп-певица Бритни Спирс продемонстрировала очень опасный танец, сообщает Zakon.kz.
Любящая потанцевать звезда нулевых на своей странице в Instagram опубликовала очередной видеоролик. Только вот на этот раз Бритни устроила опасные танцы с кухонными ножами.
Спирс поспешила всех успокоить и заверила, что ножи – не настоящие.
"Я сегодня начала играть на кухне с ножами! Не волнуйтесь, это не настоящие ножи! Хэллоуин скоро", – написала она под публикацией.
5 апреля 2022 года Бритни Спирс рассказала, что пишет мемуары. 12 июля 2023 года она сообщила, что начала принимать предзаказы на свою первую книгу.
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