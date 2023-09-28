Бритни Спирс устроила опасные танцы с ножами

Скандально известная американская поп-певица Бритни Спирс продемонстрировала очень опасный танец, сообщает Zakon.kz.

Любящая потанцевать звезда нулевых на своей странице в Instagram опубликовала очередной видеоролик. Только вот на этот раз Бритни устроила опасные танцы с кухонными ножами.

Спирс поспешила всех успокоить и заверила, что ножи – не настоящие.

"Я сегодня начала играть на кухне с ножами! Не волнуйтесь, это не настоящие ножи! Хэллоуин скоро", – написала она под публикацией.

Материал по теме Бритни Спирс закончила мемуары, но не может выпустить их из-за дефицита бумаги

5 апреля 2022 года Бритни Спирс рассказала, что пишет мемуары. 12 июля 2023 года она сообщила, что начала принимать предзаказы на свою первую книгу.