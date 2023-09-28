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Бритни Спирс устроила опасные танцы с ножами

Бритни Спирс устроила опасные танцы с ножами Фото: Instagram/britneyspears
Скандально известная американская поп-певица Бритни Спирс продемонстрировала очень опасный танец, сообщает Zakon.kz.

Любящая потанцевать звезда нулевых на своей странице в Instagram опубликовала очередной видеоролик. Только вот на этот раз Бритни устроила опасные танцы с кухонными ножами.

Спирс поспешила всех успокоить и заверила, что ножи – не настоящие.

"Я сегодня начала играть на кухне с ножами! Не волнуйтесь, это не настоящие ножи! Хэллоуин скоро", – написала она под публикацией.

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5 апреля 2022 года Бритни Спирс рассказала, что пишет мемуары. 12 июля 2023 года она сообщила, что начала принимать предзаказы на свою первую книгу.

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