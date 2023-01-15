В Беларуси в 2023 году пройдут учения ОДКБ

В сентябре 2023 года в Беларуси пройдут три этапа учений коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказал первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко.





По военной линии: из четырех учений, которые ежегодно проводит организация, три планируется провести на территории нашей страны. Это учения "Взаимодействие" коллективных сил оперативного реагирования, учения "Поиск" разведывательных подразделений, учения "Эшелон" – тыловых. Это все пройдет на территории нашей страны в сентябре. Первый замгоссекретаря Совета безопасности Беларуси Павел Муравейко

Также в эфире телеканала СТВ он прокомментировал летно-тактические учения России и Беларуси, которые пройдут с 16 января по 1 февраля. По его словам, они носят исключительно оборонительный характер. В ходе учений будут отрабатываться методы разведки и авиационного прикрытия важных объектов.



Муравейко добавил, что в рамках белорусского председательства в ОДКБ в 2023 году планируется проведение в Минске "международной конференции по евразийской безопасности, проведение достаточно широкого диалога на уровне министров иностранных дел, министров обороны, секретарей Совета безопасности по линии ОДКБ - КНР".