Мир

Названо имя преемника Имангали Тасмагамбетова на посту генсека ОДКБ

Таалатбек Масадыков, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 14:17 Фото: ОДКБ
С 1 января 2026 года у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет новый генеральный секретарь, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков, Имангали Тасмагамбетова сменит представитель Кыргызстана Таалатбек Масадыков.

"В сессии (Совета коллективной безопасности в Бишкеке 27 ноября. – Прим. ред.) будет, естественно, участвовать генеральный секретарь ОДКБ Тасмагамбетов из Казахстана, он с 1 января уходит с этой работы. Уже определено, что его заменит на посту руководителя секретариата господин Масадыков, это представитель Кыргызстана, в настоящее время является замгенсекретаря ОДКБ", – приводит ТАСС его слова.

Планируется, что Имангали Тасмагамбетов выступит на саммите с докладом "Об актуальных проблемах международной и региональной безопасности и основных итогах деятельности ОДКБ в межсессионный период".

По словам Ушакова, после завершения всех процедур на саммите "состоится церемония награждения уходящего генерального секретаря ОДКБ Тасмагамбетова почетным знаком ОДКБ первой степени, для чего было принято соответствующее решение".

Имангали Тасмагамбетов является генсеком ОДКБ с 1 января 2023 года.

Отметим, что в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке запланировано участие президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
