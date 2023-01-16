"Барселона" победила "Реал"

В финале Суперкубка Испании по футболу "Барселона" обыграла мадридский "Реал" со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz

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По информации ТАСС, забитыми мячами в составе победителей отметились Гави (33-я минута), Роберт Левандовский (45) и Педри (69), у проигравших отличился Карим Бензема (90+3).

На счету Гави также две голевые передачи. Он в возрасте 18 лет и 163 дней стал самым молодым игроком, который смог забить в матче Суперкубка Испании. Полузащитник обошел по этому показателю нынешнего главного тренера "Барселоны" Хави, который в возрасте 18 лет и 205 дней отличился во встрече против "Мальорки" 18 августа 1998 года (1:2).

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс в 45-й раз поучаствовал в матче между "Реалом" и "Барселоной". Он сравнялся по этому показателю с бывшим нападающим "Барселоны" аргентинцем Лионелем Месси и экс-защитником "Реала" испанцем Серхио Рамосом.







"Барселона" в 14 раз стала победителем Суперкубка Испании, до этого команда выигрывала этот трофей в 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 и 2018 годах. Клуб является рекордсменом по этому показателю.

